Manoir de Launay Villebernier

Villebernier Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-20

Demeure de prédilection du Roi René, le Manoir de Launay illustre parfaitement le passage de l’architecture défensive à l’architecture de plaisance de la Renaissance.

Animations Combats médiévaux à pied.

Visites guidées de 1h-1h30 .

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 19h. .

Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 25 60 55

English :

A favorite residence of King René, Manoir de Launay is a perfect illustration of the transition from defensive to pleasure architecture during the Renaissance.

German :

Als bevorzugter Wohnsitz von König René ist das Manoir de Launay ein perfektes Beispiel für den Übergang von der Verteidigungsarchitektur zur Vergnügungsarchitektur der Renaissance.

Italiano :

Residenza preferita del re René, il Manoir de Launay è una perfetta illustrazione della transizione dall’architettura difensiva all’architettura rinascimentale per il piacere.

Espanol :

Residencia favorita del rey René, el Manoir de Launay ilustra perfectamente la transición de la arquitectura defensiva a la arquitectura renacentista de placer.

