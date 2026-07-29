Informations pratiques

Villebernier

Manoir de Launay

rue du bois de Launay Villebernier Maine-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Demeure de prédilection du Roi René, le Manoir de Launay illustre parfaitement le passage de l’architecture défensive à l’architecture de plaisance de la Renaissance.

Expositions 1000 outils anciens, le travail des matériaux (bois, fer, pierre) ainsi que des sculptures de Yann Grégoire.

Visites guidées (durée 2h).

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 10h à 19h. .

rue du bois de Launay Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 07 25 60 55

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English :

A favorite residence of King René, Manoir de Launay is a perfect illustration of the transition from defensive to pleasure architecture during the Renaissance.

L’événement Manoir de Launay Villebernier a été mis à jour le 2026-07-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME