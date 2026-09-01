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AGENDA · Plestin-les-Grèves

Manoir de Lesmaes Plestin-les-Grèves

dimanche 20 septembre 2026 · Plestin-les-Grèves

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
Manoir de Lesmaes
Ville
22310 Plestin-les-Grèves
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Plestin-les-Grèves

Manoir de Lesmaes

Manoir de Lesmaes Plestin-les-Grèves Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:45:00

Date(s) :
2026-09-20

Visites guidées des intérieurs et extérieurs du manoir toutes les 45 minutes à partir de 10 h. (sauf entre 12h15 et 14 h).
Dernière visite à 17 h. (sauf entre 12h.15 t 14 h.)   .

Manoir de Lesmaes Plestin-les-Grèves 22310 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 35 62 31 

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English :

L’événement Manoir de Lesmaes Plestin-les-Grèves a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose

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