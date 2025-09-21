Manoir de Penvigne Villebernier

Manoir de Penvigne

Villebernier Maine-et-Loire

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Ancien relais de chasse transformé au fil des siècles en maison de maître puis en petit « château ».

Présentation guidée du site puis visite libre de l’extérieur.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 21 septembre 2025 Visite guidée de 14h à 18h. .

Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr

English :

Former hunting lodge transformed over the centuries into a manor house and then a small « château ».

German :

Ehemalige Jagdhütte, die im Laufe der Jahrhunderte in ein Herrenhaus und dann in ein kleines « Schloss » umgewandelt wurde.

Italiano :

Questa ex residenza di caccia è stata trasformata nel corso dei secoli in una casa padronale e poi in un piccolo « château ».

Espanol :

Este antiguo pabellón de caza se transformó a lo largo de los siglos en una casa solariega y después en un pequeño « château ».

L’événement Manoir de Penvigne Villebernier a été mis à jour le 2025-08-30 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME