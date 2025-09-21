Manoir de Penvigne Villebernier
Manoir de Penvigne
Villebernier Maine-et-Loire
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Ancien relais de chasse transformé au fil des siècles en maison de maître puis en petit « château ».
Présentation guidée du site puis visite libre de l’extérieur.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 21 septembre 2025 Visite guidée de 14h à 18h. .
Villebernier 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31 villearthistoire@saumur.fr
English :
Former hunting lodge transformed over the centuries into a manor house and then a small « château ».
German :
Ehemalige Jagdhütte, die im Laufe der Jahrhunderte in ein Herrenhaus und dann in ein kleines « Schloss » umgewandelt wurde.
Italiano :
Questa ex residenza di caccia è stata trasformata nel corso dei secoli in una casa padronale e poi in un piccolo « château ».
Espanol :
Este antiguo pabellón de caza se transformó a lo largo de los siglos en una casa solariega y después en un pequeño « château ».
