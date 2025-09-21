MANOIR DE ROUESSE Manoir de rouesse Laval

MANOIR DE ROUESSE Dimanche 21 septembre, 14h00 Manoir de rouesse Mayenne

Accès à la cour et au parc de ce manoir péri-urbain d’origine médiévale fortement remanié au 17e et 18e siècles.

Concert-lecture « L’après souper » à 15h30 et 16h30 par « l’Honorable Compagnie »

Manoir de rouesse Quartier du Bourny 4 rue Salvador Allende, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 04 47 http://www.laval.fr

Ville de Laval