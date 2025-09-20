Manoir de Rousson Manoir de Rousson 72300 Parcé Sur Sarthe Parcé-sur-Sarthe

Manoir de Rousson 20 et 21 septembre

72300 Parcé Sur Sarthe Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Exposition peintures

Artiste peintre

Manoir de Rousson 72300 Parcé Sur Sarthe Manoir de Rousson 72300 Parcé sur Sarthe Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33(0)623051586 Manoir du 15°S, situé en bordure de la Sarthe, à proximité du moulin de Marcel Pagnol.

Une exposition de peinture sera proposée en présence de l’artiste Michèle Gosnet-Frassetto Parking à l’entrée, accès handicapés

