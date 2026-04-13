Manoir de Snina, Sninský kaštieľ, Snina

Manoir de Snina 5 – 7 juin Sninský kaštieľ okres Snina

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le manoir est entouré d’un vaste parc historique, créé au début du XIXe siècle, et constitue l’un des plus anciens ensembles paysagers et architecturaux de la ville. Au programme : démonstrations de fauconnerie, escrime, danses historiques, spectacle de théâtre et concerts.

Sninský kaštieľ Kpt. Nálepku 71 Snina 069 01 okres Snina Région de Prešov https://www.kulturasnina.sk/pracoviska/kastiel/ Le manoir est entouré d’un vaste parc historique, établi au début du 19ème siècle, et est l’une des plus anciennes compositions paysagistes-architecturales de la ville. Vous pouvez vous attendre à des démonstrations de fauconnerie, des spectacles d’escrime, des danses historiques, un petit spectacle de théâtre et des performances musicales.

Le manoir est entouré d’un vaste parc historique, créé au début du XIXe siècle, et constitue l’un des plus anciens ensembles paysagers et architecturaux de la ville. Au programme : démonstrations de…

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