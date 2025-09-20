Manoir du Grand Carqueron – visite commentée des extérieurs Le Grand Carqueron Le Lion-d’Angers

Manoir du Grand Carqueron – visite commentée des extérieurs 20 et 21 septembre Le Grand Carqueron Maine-et-Loire

Entrée 5€ (gratuit -15 ans)

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite des extérieurs du manoir du Grand Carqueron, visites guidées à 10h30, 14h30, 16h00, 17h30

Le Grand Carqueron 2725, route de Vern – 49220 Le Lion d’Angers Le Lion-d’Angers 49220 Le Lion-d’Angers Maine-et-Loire Pays de la Loire Ancienne maison forte des XVIe et XVIIe siècle.

© Le Grand Carqueron