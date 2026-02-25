Manoir Emilie Journée Portes Ouvertes Manoir Emilie Arvert
Manoir Emilie Journée Portes Ouvertes Manoir Emilie Arvert mercredi 1 avril 2026.
Manoir Emilie Journée Portes Ouvertes
Manoir Emilie 2 rue du Manoir Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 14:00:00
fin : 2026-04-01 17:30:00
Date(s) :
2026-04-01
Venez découvrir les équipes, rencontrer les professionnels et partager un moment convivial autour des talents des enfants et d’un goûter en musique. Un après-midi placé sous le signe de la rencontre et de la bonne humeur !
Manoir Emilie 2 rue du Manoir Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 55
English :
Come and discover the teams, meet the professionals and share a convivial moment around the children?s talents and a musical snack. It’s an afternoon to meet new people and enjoy!
L'événement Manoir Emilie Journée Portes Ouvertes Arvert a été mis à jour le 2026-02-25