Manoir Emilie Journée Portes Ouvertes Manoir Emilie Arvert

Manoir Emilie Journée Portes Ouvertes

Manoir Emilie 2 rue du Manoir Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-01 14:00:00

fin : 2026-04-01 17:30:00

Date(s) :

2026-04-01

Venez découvrir les équipes, rencontrer les professionnels et partager un moment convivial autour des talents des enfants et d’un goûter en musique. Un après-midi placé sous le signe de la rencontre et de la bonne humeur !

.

Manoir Emilie 2 rue du Manoir Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and discover the teams, meet the professionals and share a convivial moment around the children?s talents and a musical snack. It’s an afternoon to meet new people and enjoy!

L’événement Manoir Emilie Journée Portes Ouvertes Arvert a été mis à jour le 2026-02-25 par Royan Atlantique