Manoir et parc de Voderady, Kaštieľ a park Voderady, Voderady

Manoir et parc de Voderady 6 et 7 juin Kaštieľ a park Voderady okres Trnava

6,00 € pour les adultes, gratuit pour les enfants de moins de 15 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

L’hôtel est situé au centre de Voderady, à 10 km de Trnava, à 40 km au nord-est de Bratislava et à 110 km de Vienne. Il se trouve à 4 km de la sortie la plus proche de l’autoroute D1, ce qui le rend facilement accessible. Des panneaux marron « Château Voderady » jalonnent les voies d’accès.

Kaštieľ a park Voderady Voderady Voderady 919 42 okres Trnava Région de Trnava http://www.goyavitality.sk L’hôtel est situé dans le centre de Voderady, à 10 km de Trnava, à 40 km au nord-est de Bratislava et à 110 km de Vienne. Il est à 4 km de la sortie la plus proche de l’autoroute D1, ce qui permet son accessibilité rapide aux transports. Il y a des panneaux bruns « Château Voderady » sur les routes d’accès.

L’hôtel est situé au centre de Voderady, à 10 km de Trnava, à 40 km au nord-est de Bratislava et à 110 km de Vienne. Il se trouve à 4 km de la sortie la plus proche de l’autoroute D1, ce qui le rend…

© Kaštieľ a park Voderady