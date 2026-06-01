Manolone en concert Chez la p’tite Suzanne Lanans
Manolone en concert Chez la p’tite Suzanne Lanans vendredi 19 juin 2026.
Lanans
Manolone en concert
Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19 23:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Manolone c’est une guitare et une rythmique enregistrée mais même s’il n’y a qu’un musicien, la solitude disparaît avec la musique. Manalone vous embarque pour un concert jazz manouche autour de standards du style et d’airs de chansons d’époques, ( Piaf, Yves Montand… ) interprétés à la guitare, ponctués parfois d’anecdotes sur le maître Django Reinhardt.
Le café ouvre à 17h30 .
Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 36 10 05 chezlaptitesuzanne@gmail.com
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English : Manolone en concert
L’événement Manolone en concert Lanans a été mis à jour le 2026-06-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE