Manolone en concert Chez la p’tite Suzanne Lanans

Lanans

Manolone en concert

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-19 23:00:00

Date(s) :

2026-06-19

Manolone c’est une guitare et une rythmique enregistrée mais même s’il n’y a qu’un musicien, la solitude disparaît avec la musique. Manalone vous embarque pour un concert jazz manouche autour de standards du style et d’airs de chansons d’époques, ( Piaf, Yves Montand… ) interprétés à la guitare, ponctués parfois d’anecdotes sur le maître Django Reinhardt.

Le café ouvre à 17h30 .

Chez la p’tite Suzanne 11 grande rue Lanans 25360 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 87 36 10 05 chezlaptitesuzanne@gmail.com

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English : Manolone en concert

L’événement Manolone en concert Lanans a été mis à jour le 2026-06-04 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE