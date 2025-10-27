Manon Bril : 300 000 ans Cité des Congrès Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-24 20:00 –

Gratuit : non 35 € 35 € Billetterie : lacite-nantes.fr/evenement/manon-bril-300-000-ans.html Tout public

One woman show Tu veux savoir pourquoi les statues dans les musées ont des petites teubs ? Ce n’est pas un hasard. (Oui maintenant t’as envie de venir). Docteure en histoire, Manon Bril fait de la vulgarisation sur internet depuis 2015, et désormais sur scène pour vous expliquer que rien n’a « toujours été comme ça ». Par exemple à Rome on faisait des réunions aux toilettes. Pardon mais c’est un autre monde que le nôtre, ça. Si, déso pas du tout déso. Ou alors on va pas aux mêmes soirées. Bref, le parcours de l’humanité n’a aucun sens. Représentation dans l’auditorium 800

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/manon-bril-300-000-ans.html