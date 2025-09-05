MANON BRIL « 300 000 ANS » Montpellier

samedi 7 février 2026.

MANON BRIL « 300 000 ANS »

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier Hérault

Tarif : 35 – 35 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Tu veux savoir pourquoi les statues dans les musées ont des petites teubs ?

Ce n’est pas un hasard. (Oui maintenant t’as envie de venir). Docteure en histoire, Manon Bril fait de la vulgarisation sur internet depuis 2015, et désormais sur scène pour vous expliquer que rien n’a « toujours été comme ça ».

Par exemple à Rome on faisait des réunions aux toilettes. Pardon mais c’est un autre monde que le nôtre, ça. Si, déso pas du tout déso. Ou alors on va pas aux mêmes soirées.

Bref, le parcours de l’humanité n’a aucun sens.

à 20h30

Réservation place pmr

chloe@bonnenouvelleproductions.fr .

Esplanade Charles De Gaulle Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 4 67 61 67 61

English :

Want to know why statues in museums have little teubs?

It’s no coincidence (yes, now you want to come).

German :

Willst du wissen, warum die Statuen in den Museen kleine Teubs haben?

Das ist kein Zufall (Ja, jetzt hast du Lust zu kommen).

Italiano :

Volete sapere perché le statue nei musei hanno dei piccoli teub?

Non è una coincidenza (sì, ora volete venire).

Espanol :

¿Quieres saber por qué las estatuas de los museos tienen tecitos?

No es casualidad (sí, ahora quieres venir).

