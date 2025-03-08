Manon Bril Petit Kursaal Besançon
Manon Bril Petit Kursaal Besançon samedi 4 avril 2026.
Manon Bril
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon Doubs
Début : 2026-04-04 20:00:00
fin : 2026-04-04
2026-04-04
Manon Bril Rodage en mode tranquille.
Tu veux savoir pourquoi les statues dans les musées ont des petites teubs ?
Ce n’est pas un hasard. (Oui maintenant t’as envie de venir).
Docteure en histoire, Manon Bril fait de la vulgarisation sur internet depuis 2015, et désormais sur scène pour vous expliquer que rien n’a toujours été comme ça . Par exemple à Rome on faisait des réunions aux toilettes. Pardon mais c’est un autre monde que le nôtre, ça. Si, déso pas du tout déso. Ou alors on va pas aux mêmes soirées. Bref, le parcours de l’humanité n’a aucun sens. .
Petit Kursaal 2 Place du Théâtre Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
