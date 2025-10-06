AMBIANCE 80 & 90 – PARC DES EXPOSITIONS Colmar

AMBIANCE 80 & 90 Début : 2025-12-28 à 20:00. Tarif : – euros.

Plongez dans l’Ambiance des années 80 & 90 !Préparez-vous à revivre les plus grands hits qui ont marqué deux décennies emblématiques ! Nous sommes ravis de vous inviter à notre concert spécial Ambiance 80 & 90 , où les souvenirs et les mélodies intemporelles s’entremêlent pour créer une soirée inoubliable.Venez chanter et danser avec Partenaire Particulier et Gold sur les rythmes entraînants des années 80, en passant par les sons inoubliables du hip-hop avec Benny-B et pour clôturer, Boris, celui qui fait jumper la foule. Que vous soyez un fan des synthétiseurs des années 80 ou des beats des années 90, il y en aura pour tous les goûts !Au programme : une Ambiance festive qui vous fera revivre les meilleures soirées de votre jeunesse. N’oubliez pas de venir habillé dans le style de l’époque pour ajouter une touche de nostalgie à cette soirée mémorable !

PARC DES EXPOSITIONS AV DE LA FOIRE AUX VINS 68000 Colmar 68