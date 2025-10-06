MANON BRIL – MAISON DE LA CULTURE Clermont Ferrand

MANON BRIL Début : 2026-03-12 à 20:00. Tarif : – euros.

FOURCHETTE SUISSE PRODUCTIONS PRÉSENTE : MANON BRILTu veux savoir pourquoi les statues dans les musées ont des petites teubs ?Ce n’est pas un hasard. (Oui maintenant t’as envie de venir). Docteure en histoire, Manon Bril fait de la vulgarisation sur internet depuis 2015, et désormais sur scène pour vous expliquer que rien n’a toujours été comme ça . Par exemple à Rome on faisait des réunions aux toilettes. Pardon mais c’est un autre monde que le nôtre, ça. Si, déso pas du tout déso. Ou alors on va pas aux mêmes soirées. Bref, le parcours de l’humanité n’a aucun sens.

MAISON DE LA CULTURE BLD FRANÇOIS MITTERRAND 63000 Clermont Ferrand 63