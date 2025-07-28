Manon Lescaut Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement
Manon Lescaut Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement vendredi 20 mars 2026.
Manon Lescaut
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-03-20 2026-03-24 2026-04-01
Manon Lescaut et Des Grieux le couple mythique de la littérature reprend vie sur la scène de l’opéra. Une parfaite réussite de Puccini, foudroyante de beauté.
.
Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Manon Lescaut
Manon Lescaut and Des Grieux: the legendary couple from literature is brought to the stage. A stunningly beautiful success by Puccini.
L’événement Manon Lescaut Lyon 1er Arrondissement a été mis à jour le 2025-07-28 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme