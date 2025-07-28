Manon Lescaut Place de la Comédie Lyon 1er Arrondissement

Manon Lescaut

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement Rhône

Début : 2026-03-20

fin : 2026-04-03

2026-03-20 2026-03-24 2026-04-01

Manon Lescaut et Des Grieux le couple mythique de la littérature reprend vie sur la scène de l’opéra. Une parfaite réussite de Puccini, foudroyante de beauté.

Place de la Comédie Opéra de Lyon Lyon 1er Arrondissement 69001 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 69 85 54 54 contact@opera-lyon.com

English : Manon Lescaut

Manon Lescaut and Des Grieux: the legendary couple from literature is brought to the stage. A stunningly beautiful success by Puccini.

