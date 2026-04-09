Cet opus sera présenté le vendredi 17/04/2026 à 21h00 (ouvertures des portes à 20h30) sur la scène du Studio de L’Ermitage, lors d’un concert de lancement exceptionnel.

« África sí » le 1er single éponyme extrait de ce nouvel opus est d’ores et déjà disponible sur toutes les plateformes !

Entre afro et cubain, il y a un trait d’union. En géographie, c’est l’Atlantique ; dans cet album, c’est le compositeur et percussionniste Mansfarroll qui joue ce rôle. Les captifs africains déportés vers les Amériques y ont introduit leur musique. L’île caribéenne l’a « cubanisée » rapidement. Depuis, au gré des traversées de l’Atlantique, les échanges ne cessent, d’est en ouest et d’ouest en est. Mansfarroll nous fait redécouvrir les liens profonds qui unissent le continent africain à l’île caribéenne, les rumbas congolaises aux cubaines, le high-life ghanéenne à la tumba francesa, le jazz au tourbillon des rythmes afro-cubains…

Pour la sortie de son nouvel album, África Sí, Mansfarroll a réuni pour ce concert exceptionnel une partie de ses comparses habituels : Yaroldy Abreu, Patrick Bebey,

Jorge Vistel, Irving Acao, Julien Chirol, Aude Publes,

Monika Kabasele, Pity Cabrera, Felipe Cabrera, Daniel Garlitsky, Jérémie Visseaux, Nina Tonji, Mimi Sunnerstam, accompagnés pour l’occasion par Tunde Jegede et Gabriel Gosse.

Entre Afrique et Cuba, il y a un pont musical qui enjambe l’Atlantique, les rumbas congolaises et cubaines, le high life ghanéen et la tumba francesa, le jazz et les rythmes afro-cubains… Avec África Sí, Mansfarroll et ses musiciens excellent à rendre leur virtuosité discrète derrière une grande musicalité et générosité.

Quand l’âme cubaine rencontre le coeur africain, cela donne África Sí!

· Mansfarroll & Campana project

Abraham Mansfarroll Rodriguez : percussions et direction artistique

Aude Publes : chant

Monika Kabasele : chant

Gabriel Gosse : guitare électrique

Tunde Jegede: Kora

Irving Acao : sax ténor

Jorge Vistel : trompette

Julien Chirol : trombone

Pity Cabrera : piano

Felipe Cabrera : contrebasse

Yaroldy Abreu : percussions

Patrick Bebey: flûte pygmée, sanza

· Quatuor à Cordes

Daniel Garlitsky

Jérémie Visseaux

Julien Gabin

Mimi Sunnerstam

Biographie Mansfarroll :

A Cuba, il tourne avec Maraca y Otra vison et le groupe Síntesis las Hermanas Faez y la Casa de la Trova. Installé en France, il collabore avec des musiciens et formations tels que Chucho Valdés, Ibrahim Maalouf, Ernesto « Tito » Puentes, David Murray, Patrice Caratini, Julien Lourau, Camille Bertault ; les plus grands artistes internationaux tel que Rosalia, Angélique Kidjo, Las Maravillas de Mali avec Mory Kanté ; de la variété française comme Charles Aznavour, Michel Fugain, Clara Luciani, et beaucoup d’autres.

Il a joué à l’ouverture des J.O. Paris 2024 (Lady Gaga), l’ouverture des Jeux paralympiques avec Christine and the Queens, la Parade des Champions avec Philippe Katherine, Christine and the Queens, Cerrone, Amadou et Mariam.

Il a signé deux premiers CD Utop!a Guantanamera nominé au prix Cubadisco, puis Dizzy El Afrocubano, hommage au centenaire de la naissance de Dizzy Gillespie.

Mansfarroll, compositeur et percussionniste cubain installé en France depuis 2002 révélera son 3e album « África sí » qui sortira le 10/04/2026 en CD et digital chez M. Percuson / InOuïe Distribution.

Le vendredi 17 avril 2026

de 21h00 à 23h00

payant Prévente : 20 EUR

Vente sur place : 25 EUR Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T00:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T21:00:00+02:00_2026-04-17T23:00:00+02:00

Studio de l’Ermitage 8 Rue de l’Ermitage 75020 Paris

Métro -> 11 : Jourdain (Paris) (519m)

Bus -> 2696 : Pyrénées – Ménilmontant (Paris) (198m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (121.57m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo http://www.mansfarroll.com/ https://www.facebook.com/mansfarroll https://www.facebook.com/mansfarroll



Afficher la carte du lieu Studio de l’Ermitage et trouvez le meilleur itinéraire

