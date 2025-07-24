MANTA CIE KLANKENNEST Espace Culturel SCELIA Sargé-lès-le-Mans

MANTA CIE KLANKENNEST

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Début : 2026-02-06 10:45:00

fin : 2026-02-06 11:30:00

2026-02-06

Ce spectacle intime et interactif crée un environnement sensoriel riche où les mondes du son, de la couleur et du mouvement se heurtent, invitant le jeune public à explorer.

Manta se métamorphose en une danse poétique orchestrée par trois musiciens. Inspiré par la majestueuse raie manta et ses ailes puissantes sillonnant les océans, ce spectacle invite les jeunes spectateur·rice·s à une immersion unique.

Dans un espace doux et chaleureux, ils sont invités à interagir avec le dispositif scénique, ses objets sonores et ses subtils jeux de lumière.

Rythmes changeants, improvisations mélodiques, chant, percussions et violoncelle tissent l’âme de ce voyage captivant au coeur des secrets marins. L’installation sonore crée un environnement à la fois sûr et stimulant, encourageant le jeu, la découverte et l’émerveillement.

Ce spectacle est programmé dans le cadre d’un projet porté par le Réseau Jeune Public Sarthe. Les actions en lien sont soutenues par le Département et la DGCA/DRAC Pays de la Loire dans le cadre du Fonds Génération Belle Saison + d’informations sur www.crjp72.com .

English :

This intimate, interactive show creates a rich sensory environment where the worlds of sound, color and movement collide, inviting young audiences to explore.

German :

Diese intime und interaktive Aufführung schafft ein reiches sensorisches Umfeld, in dem die Welten von Klang, Farbe und Bewegung aufeinanderprallen und das junge Publikum zum Erkunden einladen.

Italiano :

Questo spettacolo intimo e interattivo crea un ricco ambiente sensoriale in cui i mondi del suono, del colore e del movimento collidono, invitando il giovane pubblico a esplorare.

Espanol :

Este espectáculo íntimo e interactivo crea un rico entorno sensorial en el que chocan los mundos del sonido, el color y el movimiento, invitando al joven público a explorar.

