PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Espace culturel Henri Salvador Coulaines Sarthe

Dès 4 mois jusqu’à 24 mois

35 min de performance + 10 min de jeu libre

14 à 16 bébés+ 28 adultes accompagnateurs max (2 accompagnateurs maxi par enfant)

Tarifs séances familles 5€ / 7€

Mardi 03 février 2026 18h00 , à l’Espace culturel Henri Salvador, à Coulaines.

En s’inspirant de la mystérieuse raie manta géante qui traverse les océans avec ses grandes ailes puissantes, Manta est un voyage vers les secrets des fonds marins. Sur le plateau, dans un cadre doux et chaleureux, les tout-petits explorent et manipulent le dispositif, à leur rythme, composé d’objets sonores et lumineux, de structures en bois ou en tissu.

Cette expérience sensorielle est mise en musique par une partition délicate qui mêle percussions, violoncelle et chant. .

PLACE JEAN CLAUDE BOULARD Espace culturel Henri Salvador Coulaines 72190 Sarthe Pays de la Loire

