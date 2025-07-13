Manta Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans

Manta

Klankennest

Au cours de cette expérience immersive et sensorielle qui cherche à stimuler leur imaginaire, vos minots pourront explorer, sur une musique live, tout un espace interactif peuplé de couleurs et de reflets, de textures et de mouvements, évoquant la mer qu’on voit danser le long des golfes clairs. .

