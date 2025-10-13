Manta Spectacle interactif Théâtre Epidaure Bouloire

Manta Spectacle interactif

Théâtre Epidaure 1 rue de la Grosse Pierre Bouloire Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09 09:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-09 2026-01-10

Inspiré des mouvements gracieux et paisibles de la raie géante des océans, Manta est une bulle sonore et lumineuse où dialoguent musique, couleurs et mouvement. Les tout-petits pénètrent à l’intérieur d’un cadre doux et chaleureux semblable à une cabane faite de bois, de tissus et de lumières colorées. Des vitraux d’une extraordinaire beauté répandent leurs couleurs et créent une atmosphère flottante et poétique qui vient chatouiller les sens des bambins et de leurs parents. Accompagnées de percussions et d’un violoncelle, trois musiciennes jouent et chantent en direct dans cet espace des variations musicales improvisées pour créer un cocon sensoriel propice à l’émerveillement et à l’expérimentation. Car ici, les bébés sont rois et reines et donc libres d’explorer l’espace. Ils jouent et manipulent les objets sonores, les jeux de lumière, les éléments en bois et en tissu.

– Par le collectif Klankennest

– Spectacle interactif petite enfance à partir de 4 mois

– Durée 40 min .

