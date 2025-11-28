MANU DE NARS BAR DES ARTISTES La Roche-sur-Yon

MANU DE NARS Vendredi 28 novembre, 21h30 BAR DES ARTISTES Vendée

Début : 2025-11-28T21:30:00 – 2025-11-28T23:00:00

Fin : 2025-11-28T21:30:00 – 2025-11-28T23:00:00

Animé par l’envie de dévoiler des choses plus personnelles, c’est une collaboration avec Gauvain Sers en 2020 qui conforte MANU DE NARS à se lancer dans l’aventure solo.

Un premier EP voit le jour en décembre 2021, 6 chansons qui synthétisent toutes les influences de son auteur, la pop, le rock et la chanson.

Un disque personnel, dans la langue de Molière, accompagnés de mélodies accrocheuses et entraînantes, des chansons d’une mélancolie joyeuse, qui nous parlent et nous font du bien.

Les morceaux prennent toute leur dimension en concert, portés par 4 musiciens rompus à l’exercice de la scène. Une énergie débordante et généreuse, qui fédère et touche au plus profond.

BAR DES ARTISTES 4 place de la Résistance, 85000 La Roche-sur-Yon La Roche-sur-Yon 85000 Vendée Pays de la Loire

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars Pop Rock