Manu Garçia Mpasi La Monologue de l'Aube Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement vendredi 10 octobre 2025.

Vendredi 10 octobre 2025 à partir de 19h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : 2025-10-10 19:00:00

Performance de Manu Garçia Mpasi, République du Congo, Belgique 2024.

A partir d’un voyage auto-examinatoire approfondi inspiré aussi bien de Peau noire, masques blancs (Frantz Fanon, 1952), que de sa mère et d’expériences personnelles, Manu Garçia Mpasi transforme ses pensées et questions en un monologue, source de son matériel de mouvement. Vivant selon une double perspective en tant qu’Européen de la diaspora, il présente sa propre version du poids mental de cette dualité dans un contexte néocolonial. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Performance by Manu Garçia Mpasi, Republic of Congo, Belgium 2024.

German :

Performance von Manu Garçia Mpasi, Republik Kongo, Belgien 2024.

Italiano :

Performance di Manu Garçia Mpasi, Repubblica del Congo, Belgio 2024.

Espanol :

Performance de Manu Garçia Mpasi, República del Congo, Bélgica 2024.

