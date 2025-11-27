MANU LANVIN – LA SCENE DE STRASBOURG Strasbourg

MANU LANVIN Début : 2026-01-30 à 20:30. Tarif : – euros.

L’association JOUR J HEURE H présente MANU LANVIN, figure incontournable du blues-rock français, de retour sur scène avec un show électrisant autour de son nouvel album.MANU LANVIN – “MAN ON A MISSION”•Vendredi 30 janvier 2026 – 20h30•La Scène de Strasbourg•Ouverture des portes : 19h30TARIFS BILLETTERIE •Billet Place assise – placement libre : 39 € •Billet CARRE OR – placement libre : 48 € •Tarifs Jeune jusqu’à 17 ans : 15 €Avantage Famille Carré Or :Tout parent achetant des places en Carré Or permet à ses enfants et jeunes accompagnants jusqu’à 17 ans d’être également placés en Carré Or.NOUVEL ALBUM : MAN ON A MISSIONUn disque vibrant et puissant où Manu Lanvin livre un condensé de riffs incendiaires, de rythmes nerveux et de mélodies percutantes. Une étape de plus dans la trajectoire fulgurante de ce pilier du blues moderne.Plus d’infos : www.manulanvin.frILS EN PARLENT« Un performer hors pair, exactement ce dont le rock a besoin aujourd’hui » — Philippe MANOEUVRE« Le nouveau bluesman national » — LE FIGAROL’ARTISTEChanteur et guitariste incandescent, Manu Lanvin s’impose dès son premier album Venir Au Monde (2000).Depuis près de 15 ans, accompagné de son groupe The Devil Blues, il parcourt les scènes du monde entier :Apollo Theater (New York), Montreux Jazz Festival, Musilac, Jazz à Vienne, Cognac Blues Passions, et bien d’autres.Adoubé par Quincy Jones, soutenu par Paul Personne, Popa Chubby et Taj Mahal, Manu Lanvin est aujourd’hui l’un des plus grands ambassadeurs du blues-rock contemporain.Découvrir l’association alsacienne Jour J Heure H : www.hesperides-events.com/jjhh

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SCENE DE STRASBOURG 1, RUE LAFAYETTE 67100 Strasbourg 67