MANU LANVIN THE DEVIL BLUES – MANU LANVIN THE DEVIL BLUES – CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT Annemasse

MANU LANVIN THE DEVIL BLUES – MANU LANVIN THE DEVIL BLUES Début : 2026-02-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Chanteur et guitariste survolté, Manu Lanvin a prouvé qu’il avait amadoué le blues depuis son premier album en 2000Manu Lanvin et son Devil Blues présenteront leur 5ème album ; un condensé électrisant de rythmes, de riffs et de mélodies percutantes. Une étape de plus dans la trajectoire éclatante de ce pilier du blues moderne.Johnny Montreuil est un artiste inclassable, mêlant rock’n’roll, country et chanson française. Avec son look rétro et son charisme naturel, il chante et incarne une banlieue toute pourrie mais si jolie ! Il dépeint des histoires de la vie quotidienne, portées par des mélodies entraînantes et des textes incisifs. Un artiste authentique, au charisme magnétique, qui va vous embarquer dans son univers rock déjanté.

CHATEAU ROUGE – SALLE DE CONCERT 1 ROUTE DE BONNEVILLE 74100 Annemasse 74