Manu Le Prince ‘From Wayne Shorter to Tom Jobim’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Manu Le Prince 'From Wayne Shorter to Tom Jobim' / JASS CLUB PARIS
vendredi 19 décembre 2025.
Manu Le Prince s’entoure pour l’occasion d’un quartet mêlant talents brésiliens, français et ultramarins, notamment avec Raul Mascarenhas, saxophoniste et flûtiste ayant collaboré avec Tom Jobim.
Elle interprète également des morceaux de son dernier opus Children of the Night (un hommage à Wayne Shorter) et rend un clin d’œil au grand chanteur et compositeur brésilien Milton Nascimento.
Manu Le Prince / voix
Raul Mascarenhas / saxophone, flûte
Leonardo Montana / piano
Acelino de Paula / basse
Arnaud Dolmen / batterie
22h30
Jam session Jazz & Brésil !
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Le vendredi 19 décembre 2025
de 21h30 à 02h00
payant Tarif réduit : 15 EUR
Tarif plein : 19 EUR Public jeunes et adultes.
