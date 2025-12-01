Manu Le Prince ‘From Wayne Shorter to Tom Jobim’ / JASS CLUB PARIS JASS CLUB PARIS Paris

Manu Le Prince s’entoure pour l’occasion d’un quartet mêlant talents brésiliens, français et ultramarins, notamment avec Raul Mascarenhas, saxophoniste et flûtiste ayant collaboré avec Tom Jobim.

Elle interprète également des morceaux de son dernier opus Children of the Night (un hommage à Wayne Shorter) et rend un clin d’œil au grand chanteur et compositeur brésilien Milton Nascimento.

Manu Le Prince / voix

Raul Mascarenhas / saxophone, flûte

Leonardo Montana / piano

Acelino de Paula / basse

Arnaud Dolmen / batterie

22h30

Jam session Jazz & Brésil !

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Manu Le Prince et son quartet brésilien revisitent l’univers de Tom Jobim ainsi que les musiques de son album Carioca Bossajazz Forever.

Le vendredi 19 décembre 2025

de 21h30 à 02h00

payant Tarif réduit : 15 EUR

Tarif plein : 19 EUR Public jeunes et adultes.

