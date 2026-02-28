Hommage au duo brésilien légendaire qui a illuminé la scène parisienne dans les années 1970 et 1980 composé de Luiz Antônio et Rolando Faria, chanteurs qui travestis, ont conquis le public par leurs voix envoûtantes, leur complicité incroyable et leur sens unique de la fête ! Mélange de samba, bossa nova, MPB et humour dans une énergie joyeuse et contagieuse, faisant vibrer les clubs, les festivals et les téléspectateurs parisiens tout en popularisant la musique brésilienne en Europe.

Manu Le Prince revisite leurs classiques avec passion et créativité, mêlant samba, bossa nova et grooves brésiliens dans une interprétation pleine de vie et de joie, invitation à la fête, un moment pour célébrer un héritage musical inoubliable et faire briller la magie du Brésil au cœur du Club qu’ils ont tant aidé à la reconnaissance.

Manu Le Prince revisite les classiques du duo brésilien Luiz Antônio et Rolando Faria qui a illuminé la scène parisienne dans les années 1970 1980.

Le vendredi 03 avril 2026

de 21h30 à 23h00

Le vendredi 03 avril 2026

de 19h30 à 21h00

payant Tarif Adhérents : 23 EUR

Tarif Jeunes : 10 EUR

Tarif Web : 28 EUR

Tarif sur place : 33 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-04T00:30:00+02:00

fin : 2026-04-04T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-03T19:30:00+02:00_2026-04-03T21:00:00+02:00;2026-04-03T21:30:00+02:00_2026-04-03T23:00:00+02:00

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Le Baiser Salé, au cœur de Châtelet dans la rue des Lombards, vous accueille à son bar ou sur sa terrasse afin de siroter un de ses nombreux cocktails aux saveurs caribéennes !Paris

https://www.lebaisersale.com/ https://www.facebook.com/lebaisersale/ https://www.facebook.com/lebaisersale/



Afficher la carte du lieu Le Baiser Salé et trouvez le meilleur itinéraire

