Manu Payet Dijon Zénith de Dijon Dijon

Zénith de Dijon

12 décembre 2025

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Manu Payet en spectacle au Zénith de Dijon, le 12 décembre 2025. Réservez vos places sur ngproductions.fr.

Manu Payet est en tournée dans toute la France !

Dans son précédent spectacle Emmanuel , Manu Payet se dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel nous sommes nombreux à nous reconnaître. Dans son nouveau spectacle Emmanuel 2 , il nous raconte le Papa Boomer qu’il est devenu, qui a besoin de baisser le son de sa radio avant de faire un créneau, et qui ne supporte pas que sa fille ne mette pas ses chaussons, avec toute la simplicité et la décontraction qu’on lui connait, et qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes… .

Zénith de Dijon, Dijon

