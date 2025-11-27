Manu Payet Emmanuel 2 Brest Arena Brest

Manu Payet Emmanuel 2

Après trois mois complets au Théâtre de l’œuvre à Paris, deux semaines au Théâtre de La Madeleine, et un show unique à guichets fermés à L’Olympia, l’artiste est en tournée dans toute la France !

Dans son précédent spectacle Emmanuel , il se dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel nous sommes nombreux à nous reconnaître. Dans son nouveau spectacle Emmanuel 2 , il nous raconte le Papa Boomer qu’il est devenu, qui a besoin de baisser le son de sa radio avant de faire un créneau, et qui ne supporte pas que sa fille ne mette pas ses chaussons, avec toute la simplicité et la décontraction qu’on lui connait, et qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes…

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 19h00* (Entrée côté Tram).

Le début du concert est prévu à 20h00.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du concert.

Réservation fortement recommandée. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

