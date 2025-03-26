MANU PAYET – HALLE TONY GARNIER Lyon

MANU PAYET Début : 2025-12-17 à 20:00. Tarif : – euros.

MANU PAYETEMMANUEL 2Avec Canal , Le Parisien et KonbiniManu Payet en tournée !Après trois mois complets au Théâtre de l’œuvre à Paris, deux semaines au Théâtre de La Madeleine, et un show unique à guichets fermés à L’Olympia, Manu Payet est en tournée dans toute la France !Dans son précédent spectacle « Emmanuel », Manu Payet se dévoilait sans pudeur et abordait des souvenirs d’adolescence, la vie de couple, enchaînant les anecdotes sur un passé dans lequel nous sommes nombreux à nous reconnaître. Dans son nouveau spectacle « Emmanuel 2 », il nous raconte le « Papa Boomer » qu’il est devenu, qui a besoin de baisser le son de sa radio avant de faire un créneau, et qui ne supporte pas que sa fille ne mette pas ses chaussons, avec toute la simplicité et la décontraction qu’on lui connait, et qui donnent l’impression de passer une soirée entre potes…Réservation pour les personnes en situation de handicap : billetterie@lesdernierscouches.com

HALLE TONY GARNIER 20 PLACE DOCTEURS MERIEUX 69007 Lyon 69