Manu Payet Halle Tony Garnier Lyon 7e Arrondissement

Manu Payet

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement Rhône

Tarif : 48.2 – 48.2 – EUR

Date : 2025-12-17 20:00:00

Début : 2025-12-17

fin : 2025-12-17 20:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Après trois mois complets au Théâtre de l’œuvre à Paris, deux semaines au Théâtre de La Madeleine, et un show unique à guichets fermés à L’Olympia, Manu Payet est en tournée dans toute la France !

Halle Tony Garnier 20 place Docteurs Charles et Christophe Mérieux Lyon 7e Arrondissement 69007 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

English :

After three full months at the Théâtre de l’?uvre in Paris, two weeks at the Théâtre de La Madeleine, and a one-off sold-out show at L’Olympia, Manu Payet is on tour across France!

German :

Nach drei ausverkauften Monaten im Théâtre de l’Œuvre in Paris, zwei Wochen im Théâtre de La Madeleine und einer einmaligen, ausverkauften Show im L’Olympia ist Manu Payet nun auf Tournee durch ganz Frankreich!

Italiano :

Dopo tre mesi interi al Théâtre de l’uvre di Parigi, due settimane al Théâtre de La Madeleine e un unico spettacolo sold-out all’Olympia, Manu Payet è in tournée in tutta la Francia!

Espanol :

Después de tres meses en el Théâtre de l’uvre de París, dos semanas en el Théâtre de La Madeleine y una única función con todas las entradas agotadas en L’Olympia, Manu Payet está de gira por toda Francia

