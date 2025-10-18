MANUDIGITAL – LA MANUFACTURE St Quentin

samedi 18 octobre 2025.

Début : 2025-10-18 à 20:00. Tarif : – euros.

X RAY PRODUCTION PRÉSENTE : MANUDIGITAL SKARRA MUCCILes deux figures emblématiques du reggae Skarra Mucci et Manudigital annoncent une tournée commune exclusive en 2025 ! Skarra Mucci, le toaster jamaïcain surnommé le « Dancehall President », s’allie à Manudigital, qui s’est imposé comme l’un des plus grands producteurs d’Europe. Au programme : un live électrisant composé de tous leurs plus gros hits soigneusement orchestré par les deux artistes. Porté par l’énergie communicative de Skarra Mucci et servi par la versatilité de Manudigital derrière ses machines, cette tournée va tenir toutes ses promesses.Le duo proposera un show explosif oscillant entre reggae, dub et dancehall en passant par la bass music. Manudigital est capable d’enchainer sur scène ses tubes remixés à la sauce ragga-jungle et Skarra Mucci avec son flow imparable pose ses lyrics sur des riddims hip-hop dancehall. On n’aura pas le temps de s’ennuyer lors de ce concert qui mélangera les genres, à l’image de ces deux artistes

LA MANUFACTURE 8 RUE PAUL CODOS 02100 St Quentin 02