MANUDIGITAL & SKARRA MUCCI – LE SPLENDID Lille

MANUDIGITAL & SKARRA MUCCI Début : 2025-12-18 à 20:00. Tarif : – euros.

ONLY YOU PRÉSENTE : MANUDIGITAL & SKARRA MUCCILes deux figures emblématiques du reggae Skarra Mucci et Manudigital annoncent unetournée commune exclusive en 2025 !Skarra Mucci, le toaster jamaïcain surnommé le « Dancehall President », s’allie à Manudigital,qui s’est imposé comme l’un des plus grands producteurs d’Europe.Au programme : un live électrisant composé de tous leurs plus gros hits soigneusementorchestré par les deux artistes. Porté par l’énergie communicative de Skarra Mucci et servi parla versatilité de Manudigital derrière ses machines, cette tournée va tenir toutes sespromesses.Le duo proposera un show explosif oscillant entre reggae, dub et dancehall en passant par labass music. Manudigital est capable d’enchainer sur scène ses tubes remixés à la sauce raggajungleet Skarra Mucci avec son flow imparable pose ses lyrics sur des riddims hip-hopdancehall. On n’aura pas le temps de s’ennuyer lors de ce concert qui mélangera les genres, àl’image de ces deux artistes.

LE SPLENDID 1 Place du Mont de Terre 59000 Lille 59