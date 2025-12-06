MANUDIGITAL x SKARRA – MANUDIGITAL x SKARRA MUCCI – RAGGA BLASTA TOUR – 6MIC Aix En Provence

MANUDIGITAL x SKARRA – MANUDIGITAL x SKARRA MUCCI – RAGGA BLASTA TOUR – 6MIC Aix En Provence samedi 6 décembre 2025.

MANUDIGITAL x SKARRA – MANUDIGITAL x SKARRA MUCCI – RAGGA BLASTA TOUR Début : 2025-12-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC présente : Skarra Mucci x Manudigital Les deux figures emblématiques du reggae Skarra Mucci et Manudigital annoncent une tournée commune exclusive en 2025 !Skarra Mucci, le toaster jamaïcain surnommé le «Dancehall President», s’allie à Manudigital, qui s’est imposé comme l’un des plus grands producteurs d’Europe. Au programme : un live électrisant composé de tous leurs plus gros hits soigneusement orchestré par les deux artistes. Porté par l’énergie communicative de Skarra Mucci et servi par la versatilité de Manudigital derrière ses machines, cette tournée va tenir toutes ses promesses. Le duo proposera un show explosif oscillant entre reggae, dub et dancehall en passant par la bass music. Manudigital est capable d’enchainer sur scène ses tubes remixés à la sauce ragga- jungle et Skarra Mucci avec son flow imparable pose ses lyrics sur des riddims hip-hop dancehall. On n’aura pas le temps de s’ennuyer lors de ce concert qui mélangera les genres, à l’image de ces deux artistes.Ouverture des portes : 18h30

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13