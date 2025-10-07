MANUEL DE SURVIE – STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE Paris

MANUEL DE SURVIE Début : 2025-10-07 à 19:30. Tarif : – euros.

MANUEL DE SURVIElI s’appelle Manuel et son spectacle s’appelle Manuel de Survie. Jeu de mot, mais pas que…Manuel vous apprend comment survivre à des situations où l’on se retrouve tous.Ingénieur devenu intermittent, fan de psychologie magazine, dans le Manuel de Survie vous verrez comment éviter le conflit, et comment des échecs peuvent devenir de grandes victoires. Alors si vous vous posez la question… Non, ce n’est pas un séminaire de développement personnel.!Son objectif dans ce spectacle : créer un moment de partage et de convivialité avec le public et surtout dédramatiser votre vie.Manuel est passé du statut de gendre idéal à intermittent??! C’est courageux . Est-il passé de Winner à LooserPrix festival :Prix du public Arcomik Ma région a de l’humourPrix du public et prix du jury TrempolinoPrix du Public, Prix de la presse et prix du comité des fêtes festival les sommets de l’humour à Arèche BeaufortVu sur France Télévision dans l’émission Top Comedy Club

STUDIO MARIE-BELL-TH DU GYMNASE 38 Boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris 75