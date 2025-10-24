Manuel d’exposition Exposition collective Bourges
Manuel d’exposition Exposition collective Bourges vendredi 24 octobre 2025.
9 Rue Edouard Branly Bourges Cher
Gratuit
Début : 2025-10-24 14:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-10-24
Manuel d’exposition explore les liens fascinants entre la pratique artistique et la pratique curatoriale.
À travers des films et installations d’artistes, l’exposition interroge l’acte même de montrer comment un film peut-il devenir exposition, et une exposition, film ?
Entre gestes curatoriaux, architectures imaginées et dispositifs narratifs, les œuvres présentées invitent à repenser le rôle du regard et de l’espace. De La Box à la Chapelle, en passant par le web, le parcours se déploie au-delà des murs pour proposer une expérience mouvante, parfois fragmentaire, toujours stimulante. Une invitation à explorer, à chercher, et peut-être à se perdre. .
English :
Manuel d?exposition explores the fascinating links between artistic practice and curatorial practice.
German :
Handbuch für Ausstellungen untersucht die faszinierenden Verbindungen zwischen künstlerischer und kuratorischer Praxis.
Italiano :
Manuel d’exposition esplora gli affascinanti legami tra pratica artistica e pratica curatoriale.
Espanol :
Manuel d’exposition explora los fascinantes vínculos entre la práctica artística y la práctica curatorial.
