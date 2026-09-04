Informations pratiques

Poucharramet

MANUEL PRATIQUE ET CHAOTIQUE DES DROITS DES FEMMES – FESTIVAL » LES SEMEUSES »

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16 18:30:00

fin : 2026-10-16 20:30:00

Date(s) :

2026-10-16

Bienvenue à vous, beau groupe de motivé-es pour faire avancer la lutte ! Alice, mi-historienne mi-coach sportive, vous accueille pour répondre ensemble à cette question essentielle : que reste-t-il à faire pour faire avancer la lutte sociale et les droits des femmes?

Durée : 1h30 à 2h

Tout public

Bienvenue à vous, beau groupe de motivé-es pour faire avancer la lutte ! Alice, mi-historienne mi-coach sportive, vous accueille pour répondre ensemble à cette question essentielle : que reste-t-il à faire pour faire avancer la lutte sociale et les droits des femmes, et comment ?

Petits indices : ne jamais baisser les bras, utiliser l’humour, allier pensée et imagination, ça finit toujours par payer…Ainsi pendant 1h, nous allons construire ensemble un manuel pratique de la lutte. Un manuel très concret, et aussi un peu chaotique, car le progrès arrive rarement calmement. En retraçant l’histoire mouvementée des droits des femmes depuis la Révolution Française jusqu’à aujourd’hui, nous allons à la fois :

– nous réapproprier notre histoire immédiate et nos grandes figures féministes (terriblement méconnues !!)

– poser un nouveau regard sur notre héritage des relations hommes-femmes

– revivre les moments marquants de cette histoire

– faire des happenings

– nous demander quelles sont nos prochains combats

– et peut-être même partir en manif! .

LA MAISON DE LA TERRE 7 Rue des Hospitaliers Poucharramet 31370 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 20 01 76 accueil@lamaisondelaterre.fr

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English :

Welcome, you wonderful group of motivated people ready to advance the cause! Alice, part historian, part sports coach, welcomes you as we work together to answer this essential question: What still needs to be done to advance the social struggle and women’s rights?

L’événement MANUEL PRATIQUE ET CHAOTIQUE DES DROITS DES FEMMES – FESTIVAL » LES SEMEUSES » Poucharramet a été mis à jour le 2026-09-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE