Manufacture de Porcelaine Manufacture de Porcelaine Couleuvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite guidée de la manufacture de porcelaine et des ateliers, avec départ toutes les heures (16h dernier départ). Magasin d’usine ouvert. La caractéristique de la porcelaine de Couleuvre est la richesse de son décor. C’est une porcelaine pour le plaisir des yeux, une porcelaine de luxe qui s’exporte.

Manufacture de Porcelaine 03320 Couleuvre Couleuvre 03320 Allier Auvergne-Rhône-Alpes 04 70 67 43 45 https://manufacturedecouleuvre.com/ La Manufacture de Couleuvre créé des objets de porcelaine d’exception. Quintessence de l’élégance, elle sublime le quotidien avec exigence et créativité.

Héritière du Grand Goût français depuis 1789, Couleuvre perpétue la tradition des arts décoratifs.

Symbole de l’art de vivre, la manufacture propose des rééditions de modèles iconiques de la maison, des créations et des collaborations avec des artistes contemporains.

