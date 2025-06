Manufestival – Rue du colonel Théodore Fieschi Vernon 27 juin 2025 18:00

Eure

Manufestival Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins Vernon Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 18:00:00

fin : 2025-06-27 22:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Le Manufestival est de retour à la Manufacture des Capucins pour une soirée festive, musicale et artisanale à ne pas manquer !

2 concerts vous attendent :

Concert de la batucada Malukeiros

Plongez dans une ambiance survoltée au rythme des percussions brésiliennes qui feront vibrer toute la place !

Live du groupe The Fuse

Un concentré d’énergie rock pour enflammer la scène et vous faire danser jusqu’à la fin de la soirée !

Nouveauté 2025 un marché nocturne d’artisans locaux

Flânez entre les stands, découvrez des créations originales et rencontrez les talents de la région.

Profitez aussi d’un espace gourmand, avec de quoi vous régaler sur place dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

ENTRÉE LIBRE Participation LIBRE & CONSCIENTE

Rue du colonel Théodore Fieschi Manufacture des Capucins

Vernon 27200 Eure Normandie bonjour@mdc.coop

English : Manufestival

The Manufestival returns to the Manufacture des Capucins for a festive evening of music and craftsmanship not to be missed!

2 concerts await you:

? Concert by the Malukeiros batucada ?

Immerse yourself in a frenzied atmosphere as Brazilian percussion instruments rock the entire square!

? Live by The Fuse ?

A concentration of rock energy to set the stage alight and keep you dancing for the rest of the evening!

New for 2025: a night market of local craftsmen and artisans

Stroll among the stalls, discover original creations and meet local talent.

? And don?t forget the gourmet area, where you?ll find everything you need to enjoy a delicious meal in a warm and friendly atmosphere.

? FREE ENTRANCE FREE & CONSCIOUS participation

German :

Das Manufestival ist zurück in der Manufacture des Capucins für einen festlichen, musikalischen und handwerklichen Abend, den Sie nicht verpassen sollten!

es erwarten Sie 2 Konzerte :

? Konzert der Batucada Malukeiros ?

Tauchen Sie ein in eine aufgeladene Atmosphäre im Rhythmus der brasilianischen Perkussion, die den ganzen Platz zum Vibrieren bringen wird!

? Live-Auftritt der Band The Fuse ?

Eine geballte Ladung Rock-Energie, die die Bühne zum Kochen bringt und Sie bis zum Ende des Abends tanzen lässt!

Neuheit 2025: Ein Nachtmarkt mit lokalen Handwerkern

Schlendern Sie zwischen den Ständen, entdecken Sie originelle Kreationen und lernen Sie Talente aus der Region kennen.

? Profitieren Sie auch von einem Gourmetbereich, in dem Sie sich vor Ort in einer warmen und geselligen Atmosphäre verwöhnen lassen können.

? FREIER EINTRITT: Teilnahme FREI & BEWUSST

Italiano :

Il Manufestival torna alla Manufacture des Capucins per una serata di musica e artigianato!

vi aspettano 2 concerti:

? Concerto della batucada Malukeiros ?

Immergetevi in un’atmosfera frenetica al ritmo delle percussioni brasiliane che faranno vibrare l’intera piazza!

? Live dei The Fuse ?

Un concentrato di energia rock per infiammare il palco e farvi ballare fino alla fine della serata!

Novità 2025: un mercato serale di artigiani locali

Passeggiate tra le bancarelle, scoprite creazioni originali e incontrate i talenti locali.

? Ci sarà anche un’area gourmet, dove potrete gustare un pasto delizioso in un’atmosfera calda e accogliente.

? INGRESSO LIBERO: PARTECIPAZIONE LIBERA E CONSAPEVOLE

Espanol :

El Manufestival vuelve a la Manufacture des Capucins para una velada festiva de música y artesanía

le esperan 2 conciertos:

? Concierto de la batucada Malukeiros ?

¡Sumérjase en un ambiente frenético al ritmo de la percusión brasileña que hará vibrar a toda la plaza!

? Directo de The Fuse ?

Una concentración de energía rockera para encender el escenario y seguir bailando hasta el final de la velada

Novedad 2025: un mercado nocturno de artesanos locales

Pasee entre los puestos, descubra creaciones originales y conozca a los talentos locales.

? También habrá una zona gourmet, donde podrá disfrutar de una deliciosa comida en un ambiente cálido y acogedor.

? ENTRADA LIBRE: PARTICIPACIÓN LIBRE Y CONSCIENTE

L’événement Manufestival Vernon a été mis à jour le 2025-06-10 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération