Manuscrits et calligraphie, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux
Manuscrits et calligraphie Mardi 17 février, 15h00 Bibliothèque Mériadeck Gironde
Sur inscription
Vos enfants rêvent de découvrir des livres dignes de la bibliothèque de Poudlard ? Les ateliers patrimoniaux sont faits pour eux !
Pendant les vacances scolaires, les 6-12 ans ont rendez-vous pour des ateliers créatifs et ludiques : ils pourront découvrir des livres anciens vieux de parfois 500 ans, mais aussi réaliser une activité en lien avec ce riche patrimoine et repartir avec leur création.
Qu’est-ce qu’un manuscrit ? Est-ce toujours ancien ? Unique ?
Les enfants pourront se mettre dans la peau d’un scribe, mais aussi découvrir quelques livres anciens sortis des coffres de la bibliothèque.
Pour la saison 2025-2026, quatre thèmes seront proposés :
– Manuscrits et calligraphie : Découverte de la calligraphie et des techniques de fabrication du livre avant l’invention de l’imprimerie
– Livres d’artiste : Découverte de livres d’artistes et fabrication d’un livre-accordéon
– Reliure et pierres précieuses : Découverte de la fabrication du livre et de sa reliure, et réalisation d’une reliure “d’orfèvrerie”
– Bricole et bestioles : Découverte des techniques de l’estampe et jeux dessinés autour du bestiaire
Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « email », « value »: « biblio.patrimoine@mairie-bordeaux.fr »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite
© Bibliothèques de Bordeaux