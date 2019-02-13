Manuscrits Tour et Deslaurier Chapelle Royale du Château de Versailles Versailles

Programmation à venir

Edwige Parat, direction

Fabien Armengaud, direction

Elèves du département des musiques anciennes et des pratiques historiques

En partenariat avec le Centre de musique baroque de Versailles

Jeudi 12 février,

Chapelle Royale du Château de Versailles

Vendredi 13 février, 19h

Auditorium Marcel Landowski, CRR de Paris

Concert du chœur de la Maîtrise de Paris et des élèves du département de musiques anciennes et pratiques historiques

Le vendredi 13 février 2026

de 19h00 à 20h30

Le jeudi 12 février 2026

de 13h00 à 16h00

gratuit sous condition

Entrée libre avec ticket d’entrée au salon

Public jeunes et adultes.

Chapelle Royale du Château de Versailles Château de Versailles 7800 Versailles

