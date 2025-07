Maohi Fest Turquant

Maohi Fest Turquant samedi 9 août 2025.

Maohi Fest

Turquant Maine-et-Loire

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Pour sa première édition, la Team Maohi du 49, vous invite à plonger au cœur de la culture polynésienne lors d’une journée exceptionnelle dédiée à la tradition, au partage et à la fête.

Le Maohi Fest, c’est l’occasion unique de découvrir la richesse et l’authenticité des îles du Pacifique à travers un programme haut en couleur !

Au rythme des danses tahitiennes, admirez la grâce et l’énergie des danseurs. Laissez-vous transporter !

Régalez vos papilles avec une dégustation de plats typiques… Un véritable voyage gustatif !

Participez également à des ateliers d’initiation à la pirogue polynésienne (va’a).

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 9 au dimanche 10 août 2025 le samedi de 10h à 0h. Le dimanche de 10h à 18h. .

Turquant 49730 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 37 60 06 42 firuuhubert907@gmail.com

English :

For its first edition, Team Maohi du 49 invites you to plunge into the heart of Polynesian culture for an exceptional day dedicated to tradition, sharing and celebration.

German :

Das Team Maohi von 49 lädt Sie ein, einen Tag lang in die polynesische Kultur einzutauchen und Traditionen zu teilen und zu feiern.

Italiano :

Per la sua prima edizione, il Team Maohi du 49 vi invita a immergervi nel cuore della cultura polinesiana per una giornata eccezionale dedicata alla tradizione, alla condivisione e alla festa.

Espanol :

En su primera edición, el Team Maohi du 49 le invita a sumergirse en el corazón de la cultura polinesia para vivir una jornada excepcional dedicada a la tradición, el compartir y la fiesta.

