Au cœur de l’été, la municipalité des Eyzies propose un mapping sur les falaises du Musée National de Préhistoire. Une création unique sur le thème de la biodiversité de la Vallée Vézère. Une projection minutieusement conçue pour s’adapter à la configuration des lieux et créer une expérience immersive pour les spectateurs. Le spectacle débute à 22h30 et il est gratuit. Tout public. .

Place de la mairie

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15

English : Mapping aux Eyzies

In the heart of summer, the municipality of Les Eyzies proposes a mapping on the cliffs of the Musée National de Préhistoire. A unique creation on the theme of biodiversity in the Vézère Valley. The show starts at 10:30pm and is free of charge. All ages.

German : Mapping aux Eyzies

Im Herzen des Sommers bietet die Gemeinde Les Eyzies ein Mapping auf den Klippen des Musée National de Préhistoire an. Eine einzigartige Kreation zum Thema Biodiversität im Vallée Vézère. Das Spektakel beginnt um 22:30 Uhr und ist kostenlos. Für alle Altersgruppen.

Italiano :

Nel cuore dell’estate, la città di Les Eyzies propone una mappatura sulle scogliere del Museo Nazionale della Preistoria. Una creazione unica sul tema della biodiversità nella Valle della Vézère. Lo spettacolo inizia alle 22.30 ed è gratuito. Per tutte le età.

Espanol : Mapping aux Eyzies

En pleno verano, la ciudad de Les Eyzies ofrece una exposición cartográfica en los acantilados del Museo Nacional de Prehistoria. Una creación única sobre el tema de la biodiversidad en el Valle del Vézère. El espectáculo comienza a las 22.30 h y es gratuito. Para todos los públicos.

