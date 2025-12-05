Mapping de Noël La ville qui rêvait en lumière Cour de l’hôtel de ville Angoulême

Mapping de Noël La ville qui rêvait en lumière

Cour de l’hôtel de ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-01-04

Date(s) :

2025-12-05

Le nouveau parcours lumineux La ville qui rêvait en lumière transforme Angoulême en véritable galerie à ciel ouvert.

English :

The new La ville qui rêvait en lumière light trail transforms Angoulême into a veritable open-air gallery.

German :

Der neue Lichtparcours La ville qui rêvait en lumière (Die Stadt, die im Licht träumte) verwandelt Angoulême in eine wahre Freiluftgalerie.

Italiano :

Il nuovo percorso luminoso La città che sognava la luce sta trasformando Angoulême in una vera e propria galleria a cielo aperto.

Espanol :

El nuevo recorrido luminoso Ciudad que soñó con la luz transforma Angulema en una auténtica galería al aire libre.

