Mapping de Noël La ville qui rêvait en lumière Cour de l’hôtel de ville Angoulême
Mapping de Noël La ville qui rêvait en lumière Cour de l’hôtel de ville Angoulême vendredi 5 décembre 2025.
Mapping de Noël La ville qui rêvait en lumière
Cour de l’hôtel de ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-05
fin : 2025-01-04
Date(s) :
2025-12-05
Le nouveau parcours lumineux La ville qui rêvait en lumière transforme Angoulême en véritable galerie à ciel ouvert.
.
Cour de l’hôtel de ville 1 place de l’Hôtel de Ville Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 70 00
English :
The new La ville qui rêvait en lumière light trail transforms Angoulême into a veritable open-air gallery.
German :
Der neue Lichtparcours La ville qui rêvait en lumière (Die Stadt, die im Licht träumte) verwandelt Angoulême in eine wahre Freiluftgalerie.
Italiano :
Il nuovo percorso luminoso La città che sognava la luce sta trasformando Angoulême in una vera e propria galleria a cielo aperto.
Espanol :
El nuevo recorrido luminoso Ciudad que soñó con la luz transforma Angulema en una auténtica galería al aire libre.
L’événement Mapping de Noël La ville qui rêvait en lumière Angoulême a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême