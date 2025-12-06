Mapping de Noël sur la façade du Château de Simiane Place Aristide Briand Valréas

Mapping de Noël sur la façade du Château de Simiane

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-01-04 00:00:00

2025-12-06

Mis en lumière depuis 2 ans maintenant, le Château de Simiane va encore plus briller de mille feux cette année, à l’occasion des fêtes de Noël. En effet, la Ville de Valréas a mis les petits plats dans les grands en proposant un spectacle unique…

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 13 05 92 22 commerce@mairie-valreas.fr

The Château de Simiane, which has been illuminated for 2 years now, will be shining even brighter this Christmas. The town of Valréas has pulled out all the stops to put on a unique show…

