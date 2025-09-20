– Mapping Festival Aix -en -Eaux proposé par l’association Sextius Demain Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence

– Mapping Festival Aix -en -Eaux proposé par l’association Sextius Demain Musée du Pavillon de Vendôme Aix-en-Provence samedi 20 septembre 2025.

– Mapping Festival Aix -en -Eaux proposé par l’association Sextius Demain Samedi 20 septembre, 19h30 Musée du Pavillon de Vendôme Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Fin : 2025-09-20T19:30:00 – 2025-09-20T22:00:00

Réalisation : Étudiants ESDM (Denis Diderot & Marie Curie)

Soutien technique et créatif : Hexalab2

Musée du Pavillon de Vendôme 34 Rue Celony, 13100 Aix-en-Provence, France Aix-en-Provence 13100 Saint-Eutrope Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 33442918875 https://www.aixenprovence.fr/Musee-du-Pavillon-de-Vendome Le Pavillon de Vendôme, la plus séduisante des folies héritées du Grand Siècle, fut édifié sur l’ordre de Louis de Mercoeur duc de Vendôme pour abriter ses amours passionnées avec Lucrèce de Forbin Solliès dite “la Belle du Canet”. Entourée d’un somptueux jardin à la française, la façade principale du pavillon superpose les trois ordres classiques et est ornée de superbes atlantes baroques, de guirlandes de fruits et d’un mascaron qui aurait, dit-on, les traits de la Belle du Canet.

Réalisation : Étudiants ESDM (Denis Diderot & Marie Curie)