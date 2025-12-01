Mapping Flers, l’odyssée en lumière Flers

Mapping Flers, l’odyssée en lumière

Place Saint-Germain Flers Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-12-20 18:00:00

fin : 2026-01-04 20:00:00

Date(s) :

2025-12-20

Mêlant magie et merveilleux, vous suivrez Ondine, une lutine à travers les contrées du pays de Flers. Un spectacle à l’échelle du petit peuple de la forêt au milieu de créatures et insectes proposant une relecture poétique du monde humain. Chaque créature devient une métaphore des hommes, nous faisant découvrir la diversité et l’effervescence du pays de Flers.

Diffusion durant les week-ends des vacances scolaires (samedi 20 et dimanche 21 décembre, samedi 27 et dimanche 28 décembre, samedi 3 et dimanche 4 janvier) de 18h à 20h sur la façade l’église Saint-Germain.

Durée 10 min. Alternance avec un mix des anciens mappings. .

Place Saint-Germain Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 65 06 75

