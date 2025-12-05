Mapping Les lueurs du donjon Square Lévêque Domfront en Poiraie

Mapping Les lueurs du donjon

Domfront Domfront en Poiraie Orne

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

2025-12-05 2025-12-06 2025-12-12 2025-12-20 2025-12-25 2025-12-29 2026-12-19

Le livre ouvert formé par le donjon du château de Domfront accueille un spectacle son et lumière féérique qui enchantera petits et grands.

Ouvrez les yeux, tendez l’oreille et plongez au cœur de la cité médiévale et des grands personnages qui ont marqué son histoire.

> Les vendredis et samedis du mois de décembre dés 17h30 à la tombée de la nuit

– le samedi 29 décembre

– le vendredi 5 décembre

– le samedi 6 décembre

– le vendredi 12 décembre

– le samedi 13 décembre

– le vendredi 19 décembre

– le samedi 20 décembre

– le jeudi 25 décembre .

Square Lévêque Domfront Domfront en Poiraie 61700 Orne Normandie

