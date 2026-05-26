Mapping Luminorga RD 1006 Avrieux

Avrieux

Mapping Luminorga

RD 1006 Barrière de l’Esseillon Avrieux Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 22:00:00

fin : 2026-07-02 23:00:00

Date(s) :

2026-07-02

Pour finir en beauté la soirée d’ouverture du festival, à la tombée de la nuit, la façade de la Redoute Marie-Thérèse s’illumine dans un mapping monumental et inédit signé Luminorga.

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RD 1006 Barrière de l’Esseillon Avrieux 73500 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 79 05 99 16 patrimoine@avrieux.com

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English :

To round off the opening evening of the festival in style, as night falls, the façade of the Redoute Marie-Thérèse is illuminated in a monumental, never-before-seen mapping display by Luminorga.

L’événement Mapping Luminorga Avrieux a été mis à jour le 2026-05-26 par Haute Maurienne Vanoise Tourisme